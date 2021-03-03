تعليم بورسعيد: 13 ألفا و316 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادى أدوا امتحان الفصل الدراسي الأول

316 طالبا وطالبة مقيدين بالصف الأول الإعدادى قد أدوا امتحان الفصل الأول من العام الدراسى 2020-2021، وذلك من أصل 13534 طالبا وطالبة. أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن هناك 13 ألفا و









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وأوضح وكيل الوزارة أن أن نسبة حضور الإمتحان هى 98.4% فى 104 مدارس بالمرحلة الإعدادية بين رسمى عربى ورسمى لغات وخاص ورياضى ومهنى على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وتم فى أجواء احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.







