تعليم بورسعيد: 13 ألفا و316 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادى أدوا امتحان الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن هناك 13 ألفا و316 طالبا وطالبة مقيدين بالصف الأول الإعدادى قد أدوا امتحان الفصل الأول من العام الدراسى 2020-2021، وذلك من أصل 13534 طالبا وطالبة.
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وأوضح وكيل الوزارة أن أن نسبة حضور الإمتحان هى 98.4% فى 104 مدارس بالمرحلة الإعدادية بين رسمى عربى ورسمى لغات وخاص ورياضى ومهنى على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وتم فى أجواء احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات يرافقه علاء الدسوقى، مدير عام إدارة التعليم العام، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، وكان فى استقبالهم عبير حنفى، مديرة المدرسة.