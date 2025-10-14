قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يستقبل مدير الطب البيطري الجديد ويشيد بعطاء الدكتور عادل عبد العزيز خلال فترة توليه المسؤولية

الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري الجديد، حيث أعرب عن خالص تقديره وامتنانه للدكتور عادل عبد العزيز، مدير المديرية السابق، لما قدمه من جهود كبيرة ومخلصة في خدمة القطاع البيطري بالمحافظة خلال فترة عمله، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع يمثل خير شاهد على إخلاصه وتفانيه في أداء مهام عمله.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الدكتور عادل عبد العزيز ترك بصمة واضحة في تطوير العمل داخل مديرية الطب البيطري، سواء في مجالات التحصين ومكافحة الأمراض الوبائية أو في دعم المربين وتكثيف الحملات الميدانية والوقائية، مشيراً إلى أن فترة توليه تميزت بالانضباط والدقة في الأداء وسرعة التعامل مع مختلف الملفات، مما انعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم الخدمات البيطرية 

وأشاد اللواء الجندي بحرص الدكتور عبد العزيز على العمل

بروح الفريق والتعاون المثمر مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وهو ما أسهم في تعزيز جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية ودعم الفلاح والمربي، مؤكداً أن المحافظة تعتز بكل قيادة مخلصة تركت أثراً طيباً في منظومة العمل التنفيذي، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

كما رحب محافظ الغربية خلال اللقاء بالدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري الجديد بالمحافظة، معرباً عن ثقته في قدرتها على مواصلة مسيرة التطوير والبناء داخل القطاع البيطري، ومواكبة ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم والتنسيق الكامل بين المحافظة والمديرية بما يضمن تعزيز منظومة العمل البيطري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمربين على حد سواء.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بملف الطب البيطري باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة في هذا القطاع تمس حياة المواطن بشكل مباشر، سواء من خلال ضمان سلامة الغذاء أو تطوير الخدمات الوقائية والرقابية. كما أكد حرصه على إزالة أي معوقات قد تواجه عمل المديرية، وتوفير كل سبل الدعم الفني والإداري للعاملين بها من أجل استمرار تحقيق معدلات أداء متميزة تعكس صورة محافظة الغربية كإحدى المحافظات الرائدة في تطبيق معايير السلامة والجودة في العمل البيطري.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسبن الخدمات البيطرية طنطا

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

