تكليف نعمة عارف مديرا لهيئة الخدمات البيطرية بالغربية

أصدر الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قرارا بتكليف الطبيبة البيطرية نعمة عارف مصطفى، للقيام بأعمال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية.

توجيهات عاجلة

جاء ذلك القرار، خلفا للدكتور عادل عيسي عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تعزيز الكفاءة التشغلية ممايحقق انتظام العمل ، ويسهم فى رفع كفاءة الأداء داخل الهيئة وقطاعتها ومديريات الطب البيطرى.

جدير بالذكر، أن هذا القرار، ضمن حركة محدودة لبعض مديريات الطب البيطرى بالمحافظات ومن ضمنها القليوبية، والإسماعيلية.