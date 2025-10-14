قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
محافظات

مركز إعلام الغربية يدشن ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر..إرادة شعب" لتوعية المواطنين

ندوه اعلام الغربية
ندوه اعلام الغربية
الغربية أحمد علي

نظّمت إدارة إعلام الغربية، اليوم، الاحتفالية الكبرى تحت عنوان "انتصارات أكتوبر... إرادة شعب"، بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام طنطا، وذلك في إطار احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وتأكيدًا على معاني العزة والكرامة والإصرار التي جسدها أبطال القوات المسلحة في ملحمة العبور.

توجيهات رئيس مياه الشرب والصرف 

تأتي الاحتفالية ضمن فعاليات الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، وتحت إشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، الذي أكد في كلمته أن السادس من أكتوبر سيظل يوم العزة والكرامة، يوم انتصرت فيه إرادة المصريين على العدو، وأن مصر اليوم تواصل مسيرة البناء والتقدم بثقة وإصرار في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة هي الحصن الحامي للوطن.

كما ألقى اللواء أ.ح محمد بهاء الدين، رئيس مجلس ومدينة طنطا، كلمة نيابة عن محافظ الغربية، أكد فيها فخر أبناء المحافظة بهذه الذكرى الوطنية العظيمة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل والنجاح لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية كبرى تمس حياة المواطنين.

توعية المواطنين 

وتحدث اللواء أ.ح حمدي لبيب، الخبير الاستراتيجي، موضحًا أن حرب أكتوبر كانت ملحمة وطنية عظيمة سبقها تخطيط دقيق استمر لسنوات، ونجح فيها الجيش المصري في تحطيم أسطورة “الجيش الذي لا يُقهر”، مؤكدًا أن معركة أكتوبر تجسد معاني العزة والكرامة لكل مصري. كما دعا الشباب إلى التمسك بالانتماء والولاء للوطن ومساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أكد اللواء محمد سلامة الجوهري أن مصر ستظل قوية لا تنكسر، وجيشها الباسل لا يُهزم، مشيرًا إلى أن روح أكتوبر ليست مجرد معركة عسكرية، بل منهج حياة يعلمنا كيف نحول التحديات إلى إنجازات، وكيف نصنع المستقبل بروح الفريق الواحد، مقدمًا التحية لشهداء الوطن الأبرار وأبطال القوات المسلحة البواسل.

دعم الأسر والعائلات 

واختتمت الاحتفالية بعدد من العروض الاستعراضية والأغاني الوطنية التي أضفت على الحفل أجواء من الفخر والاعتزاز، بإشراف الأستاذة نجلاء نصر، مدير قصر ثقافة طنطا.

أعد ونفذ الاحتفالية أخصائيو إعلام الغربية، تحت إشراف محمد عبده، مدير مجمع إعلام الغربية، وإبراهيم زهرة، مدير عام إعلام وسط الدلتا.

اخبار محافظة الغربية ندوه اعلام طنطا انتصارات أكتوبر توعية المواطنين

