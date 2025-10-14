قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
بريطانيا تستضيف محادثات لإعادة إعمار غزة.. وماليزيا تعلن استعدادها المشاركة بقوات
محافظات

ضبط 5 أطنان من الدقيق والنخالة المدعمة داخل مناخل غير مرخصة بالصف

دقيق
دقيق
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مباحث التموين لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية المدعمة من الدولة حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

تم تنفيذ حملة تموينية موسعة بنطاق مركز الصف أسفرت عن ضبط أكثر من ٥ أطنان من الدقيق البلدي والنخالة الناعمة المدعمة خلال ثلاث قضايا تموينية جاءت نتائجها على النحو التالي:
🔹 الأولى:
ضبط منخل دقيق بدون ترخيص بقرية الشوبك الشرقي – دائرة مركز شرطة الصف، بداخله 80 جوال دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 4 أطنان.
🔹 الثانية:
ضبط منخل دقيق بدون ترخيص بذات القرية (الشوبك الشرقي – الصف)، بداخله 31 جوال دقيق بلدي و4 جوال نخالة ناعمة مدعمة بإجمالي وزن نحو 1 طن (670 كجم).
🔹 الثالثة:
ضبط سيارة أثناء سيرها بقرية عرب أبو ساعد – مركز الصف محملة بـ 25 جوال نخالة ناعمة مدعمة بإجمالي وزن 750 كجم.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط الأسواق وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع التموينية المدعمة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه الجهود تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه  وبمعرفة العميد عدلي الجمال مدير مباحث التموين والعقيد حسن الصبان وكيل الإدارة والعقيد أحمد أبو بكر ضابط بالإدارة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة دقيق بلدي

