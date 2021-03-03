ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يشارك محافظة قنا احتفالها بالعيد القومي ويلقي خطبة الجمعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:34 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  الجمعة القادمة ،  بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر المحافظة بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بديوان عام المحافظة، في إطار التواصل المتميز بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة. 

كما يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعنوان: “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها” ، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي. 

خطبة الجمعة 
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان: “رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها ، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


للإطلاع على نص الخطبة اضغط هنا 


وفي هذا الصدد  أكد محمد مختار جمعة أن رحلة الإسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة , فهي رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية , جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين , وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه . 



وأوضح أن مقام العبودية في أسمى معانيها هو الذي سما بالحبيب (صلى الله عليه وسلم) إلى أعلى درجات الرقي والكمال البشري , حيث يقول الحق سبحانه : ” سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ” (الإسراء :1) ، ليدرك الناس جميعًا إلى يوم القيامة قدر مقام العبودية لله (عز وجل) والانكسار له والخضوع بين يديه، فإذا كان مقام النبوة والرسالة قد ختم بخاتم الأنبياء والمرسلين فإن مقام العبودية قائم إلى يوم القيامة في أتباع محمد (صلى الله عليه وسلم) .


نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطيب الأزهر للمسلمين: حققوا العبودية لله واجتهدوا في تنمية أوطانكم.. فيديو

خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.. العواري يناشد المسلمين : حققوا العبودية لله واجتهدوا في تنمية أوطانكم .. مقام العبودية لا يتحقق بملازمة المساجد .. والله تحدى المشككين فيما أنزل على الرسول.. فيديو

الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ومكانة الحبيب موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة حول الإسراء والمعراج ومكانة النبي

هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟

ترشيحاتنا

إعلان غير متوقع للصحة العالمية ..دولة مثيرة للجدل تحصل على لقاحات كورونا

مقتل جميع الركاب.. تطورات جديدة بحادث تحطم طائرة جنوب السودان

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

مريهان حسين تضع نفسها في مقارنة مع كيم كاردشيان ... شاهد

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

طلاب أولى إعدادي: الامتحان النهارده سهل والورقة المجمعة أفضل من النظام القديم

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا لن ينتهي بحلول 2021.. ولا يزال فتاكا.. خمس عادات يمكن أن تضر بصحة سمعك.. تعرفي عليها

أسعار ومواصفات أفضل 5 سيارات suv في الإمارات.. صور

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021