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أخبار البلد

فى عيدها الـ 130.. حديقة الجيزة: استقبلنا حيوانات جديدة ولدينا أنواع مهددة بالانقراض

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:21 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

احتفلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم الأربعاء 3 مارس، باليوم العالمى للحياة البرية، والذي يوافق أيضا مرور 130 عاما على إنشاء الحديقة.


وقال الدكتور محمد رجائى، مدير حديقة الحيوان، إن احتفالية الحديقة بمرور 130 عاما على حديقة الحيوان يتوافق مع اليوم العالمى للحياة البرية، موضحا أن مصر من أوائل الدول التى تهتم بحماية الطبيعة ووقعت على العديد من الاتفاقيات فى هذا الشأن.


وأضاف "رجائي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الاحتفالية خير دليل على الاهتمام بحقوق الحيوان فى مصر وفى الحديقة، مشيرا إلى أن  حديقة الحيوان تراث وجزء من تاريخ مصر وتكشف للعالم كله أن مصر كانت سباقة فى الرفق والحفاظ على الحيوان.


ولفت رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن انقراض أى نوع من الحيوانات أو النباتات يسبب خللا فى الطبيعة، مما يهدد حياة الإنسان.


وأكد أن الحديقة شهدت خلال الفترة الماضية تطويرا على جميع المستويات من الاهتمام بالأشجار والمساحات الخضراء، موضحا أنه يتم إكثار الحيوانات وفق خطة تعتمد على التغذية والوقاية الصحية وخلق بيئة للحيوانات تماثل بيئتها الطبيعية.


وأشار إلى أنه تم استقبال حيوانات جديدة فى الفترة الأخيرة من بينها الزراف من جنوب أفريقيا والدب الروسى، والنمور البنغالية بشراستها وجمالها، معلقا: "لدينا حيوانات مهددة بالانقراض".


 جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان.

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