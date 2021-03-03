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أخبار البلد

القومى للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا لتصنيع المنتجات الجلدية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:40 م
صدى البلد
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أمل مجدى
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي لتصنيع المنتجات الجلدية خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس ٢٠٢١ ، بمقر فرع المجلس بمحافظة الجيزة . 

استهدف التدريب السيدات الوافدات من دول ( اليمن ، السودان ، إريتريا ، سوريا ...) و ذلك في إطار مشروع التمكين الإقتصادي للمرأة المصرية والوافدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين UN women 

هذا وقد تضمن التدريب التعريف بالأدوات المستخدمة في التصنيع وأنواع الجلود ، والتدريب على التخريم ، و حرق الجلد ،وصناعه نماذج مثل ميداليه ، ومحفظة ،و أجندة جلدية .

يذكر أن البرنامج التدريبي لتصنيع الجلود هو الأول من بين ثلاثة برامج تدريبية متتالية ، تستهدف السيدات الوافدات من دول ( اليمن ، السودان ، إريتريا ، سوريا ...) .
القومى للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا لتصنيع المنتجات الجلدية
القومى للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا لتصنيع المنتجات الجلدية
القومى للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا لتصنيع المنتجات الجلدية
القومى للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا لتصنيع المنتجات الجلدية
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