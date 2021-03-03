نائب الشيوخ أبو سريع إمام: الاستثمار في المواطن المصري محور التنمية الحقيقية

أشاد النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب ، و ذلك من خلال سعيها الدائم في تبني قضية الاهتمام بالثروة البشرية ، للنهوض بأبناء مصر وشبابها في مختلف المجالات، فضلا عن دورها الكبير في تخريج شباب مؤهل ، يكون بمثابة شريكا فعليا في بناء الدولة المصرية.





وأشار" أبو سريع " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يتمثل في كيفية بناء وتدريب المواطن المصري، بشكل يجعله قادرا على فهم تحديات الواقع ومتطلبات العصر، مؤكدًا على أن الاستثمار فى المواطن المصري هو محور التنمية الحقيقية.





وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الأكاديمية الوطنية للتدريب ساهمت فى إخراج العديد من القيادات المصرية و الشبابية التي تمثل دورا محوريا فى بناء الدولة المصرية، وذلك من خلال تقلدهم مناصب إدارية وقيادية هامة في الدولة ، وعلى رأسهم نواب للمحافظين، فضلا عن وجود عدد كبير منهم بمجلسي النواب والشيوخ.





وعبر أبو سريع عن تأييده الكامل بتقدم شباب تنسيقية الأحزاب بمشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلًا:" بهذه الخطوة الجادة ستصبح الأكاديمية الوطنية للتدريب جهة رسمية، تكون بمثابة شريك فعلي للدولة المصرية لتأهيل المواطن، فضلا عن وجود دورات تدريبية كثيرة وهامة تؤهل الشباب المصري فى تولى مراكز قيادية في مواقع مختلفة يشعلون بأفكارهم الخلاقة خطة التنمية التي تتبناها القيادة السياسية في توجيهاتها الحالية".





جاء ذلك بعد أن تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الثلاثاء ، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتور رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية- أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.





وأضافت التنسيقية في بيان له: "إيمانا منا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية".





وأعربت التنسيقية عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ مشيدة بدور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.