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أخبار العالم

مقتل جميع الركاب.. تطورات جديدة بحادث تحطم طائرة جنوب السودان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:07 م
حادث تحطم طائرة جنوب
حادث تحطم طائرة جنوب السودان
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سمر صالح
نقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، تعقيب حاكم الولاية "ديناي" السودانية "جوك شاجور" عن حادثة تحطم طائرة تجارية في جنوب السودان ومقتل جميع الركاب والذي جاء فيه "تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة (إتش كاي 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم في الثاني من مارس 2021 قرابة الساعة 17:05".

وتابع "جوك شاجور" في بيان: "قتل 10 أشخاص من بينهم الطياران. نتوجه بصلواتنا إلى عائلاتهم وأقربائهم".

وأوضح البيان أن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

ولم يعرف حتى الآن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة. وأكدت الشركة أن بعض المعلومات تفيد عن "10 أشخاص، وأخرى عن 24"، مكتفية بتأكيد "مقتل جميع" الركاب.


وقال مدير شركة الطيران "أيي جوانج أيي" لوكالة "فرانس برس"، "كل ما قيل لنا أن الطائرة أقلعت بصورة طبيعية متوجهة إلى بياري، وحطت، وعندما أقلعت للانطلاق إلى جوبا تحطمت".

وأضاف "لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما الذين تسبب بالحادث، لم نرسل بعد فريق تحقيق إلى الموقع".

وفي 2017، اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو شمال غربي البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.
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