سقوط عصابة إثيوبية في السعودية.. سرقوا ثروة تحت تهديد السلاح

استطاعت السلطات السعودية القبض على عصابة لسرقة الأموال، كان أفرادها يترصدون للناس ليقوموا بسرقتهم بالإكراه، وفق ما أوردت صحف سعودية اليوم، الأربعاء.









وذكرت التقارير الإخبارية، أن المجرمين عبارة عن عصابة من 7 أفراد من الجنسية الإثيوبية، تخصصوا في السرقة بالإكراه، لكل من كان يقع تحت نظرهم خارجًا من أحد البنوك، على اعتبار أنه في العادة سيكون لديه كميات من الأموال.









وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة في توضيحها: "إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 7 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود".









وأضافت أن المقبوض عليهم "تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، قاموا بالترصد أمام البنوك للعملاء والاعتداء عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، باستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة".









وذكرت الشرطة حجم المبالغ المسروقة من الناس، وقالت: "قُدّرت المبالغ المسلوبة بمبلغ 632 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".