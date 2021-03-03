برومو «بقول عادي» لـ تامر عاشور تريند رقم 1 على اليوتيوب

يقول مطلع الأغنية: "بقول عادي .. انا المره دي مش فارق معايا رجوع .. انا كويس ولا ببكي ولا موجوع .. وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمه .. بقول عادي .. لكن بصراحه انا بكدب ومش مرتاح .. فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح .. قتلني ببطىء وغيابك طلع أزمه".





"بقول عادي" كلمات : احمد ابراهيم، و ألحان : سامح جلال، وتوزيع و فواصل موسيقية : فهد، جيتار : شريف فهمي، بيس جيتار : احمد رجب