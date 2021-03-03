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محافظات

بعد وفاة طفلين وإصابة 3 .. محافظ أسيوط يعزي أسرة ضحايا انهيار بئر صرف صحي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:36 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأربعاء، واجب العزاء في ضحايا حادث انهيار بئر صرف صحي داخل أحد المنازل بقرية بني شقير، التابعة لمركز منفلوط والذي أسفر عن وفاة طفلين وإصابة 3 أشخاص آخرين معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة المتوفيين والمصابين مقدمًا خالص التعازى لأسرة المتوفيين داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر الجميل متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين ، رافقه خلالها حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط.

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كما وجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة المتوفيين والمصابين في الحادث مشيرًا إلى صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين ومساعدات مالية وعينية لأسرة المصابين من المحافظة وجمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط.

تلقى محافظ أسيوط ، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ من رئيس مركز منفلوط حسام مهران يفيد انهيار بئر صرف صحي داخل منزل ملك المواطن عبدالباسط فتحي عبد الباسط بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط وتم انتشال جثتين لطفلين هما مها أحمد محمد 5 سنوات وبسملة مصطفى 6 سنوات وانقاذ كلًا من حبيبة سيد محمد 7 سنوات وفاطمة حسانين 35 سنة وآيات جمال 3 سنوات وجميعهم مصابين تم نقلهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

كما تم تكليف رئيس مركز منفلوط بتشكيل لجنة هندسية من المركز لمعاينة البئر المنهار وعمل تقرير عاجل لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظًا على حياة المواطنين.
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