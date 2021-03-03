تغيير إطارات فورد F-150 خارج التوكيل يلغي ضمانها



أعلنت مؤخرا شركة فورد ، عملاق صناعة السيارات الأمريكية، عن طرح أيقونتها الخارقة فورد رابتر 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد ، والتي تأتي بأمكانيات أفضل للقيادة على التضاريس الوعرة وبتقنيات حديثة للتعامل مع جميع أنواع التضاريس.









كما هو معلن من فورد ان السيارة رابتر 2021 ford f150 raptor تتوفر بإطارات 35 بوصة أو 37 بوصة حسب اختيارك ، وهي أكبر إطارات تم وضعها على شاحنة بيك اب علي ارض الواقع .



وتسائل بعض العملاء في الولايات المتحدة الامريكية عن امكانية تعديل اطارات فورد رابتر 2021 ford f150 raptor و تقليل حجمها خارج الوكيل و قام البعض بأرسال رسائل ليعرفوا ماهية الوضع و كانت الرسمية من فورد هي لا .







ارسلت فورد رسائل الكترونية للعملاء الذين يتسائلون حول هذا الامر و قالت ان عملية تغيير اطارات فورد رابتر 2021 ford f150 raptor خارج الشركة تخرج السيارة من الضمان وبعض العملاء قالوا ان هذة اجرائات تعسفية و لكن حقيقة الامر هي انها ليست كذلك .



قد صرح مدير برامج فورد فورد رابتر 2021 ford f150 raptor أن النسخ المزودة بإطارات 37 إنش تأتي بإطار معدل بشكل خاص لاحتواء الإطارات العملاقة وتعديل الإطار يتطلب تعديل الشاسيه ونظام التعليق كذلك، وان الامر ليس سهل بل له حساسات اخري مما يضر السيارة وحينها تعتبر فورد غير مسؤوله عنها و تخرج من ضمانها .