فورد تطلق نسخة هجينة من الجيل القادم من رينجر

أعلنت شركة فورد أوروبا عن خطتها القادمة لإنتاجها مركبات قادرة على التخلي عن الانبعاثات ، لذلك اكدت أنه بحلول منتصف عام 2026، ستتوفر جميع المركبات التي تبيعها ببدائل خالية من الانبعاثات .

وأضافت شركة فورد ان المركبات الخالية من الانبعاثات ستشمل الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء ، بالإضافة الى التزامها ببيع سيارات الركاب الكهربائية فقط في القارة الأوروبية بحلول عام 2030.

وأوضحت فورد ان من ضمن الطرازات التي تدخل في خطة تخليها عن الانبعاثات هي رينجر ، لذلك تنبا بعض خبراء السيارات بطرح الشركة نسخة هجينة من السيارة لبعض الوقت.

واكد خبراء السيارات انه من المتوقع طرح محرك للسيارة رينجر بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر يعمل بالشحن التوربيني جنبًا إلى جنب مع نظام هجين ، يمكن أن يوفر هذا الإعداد ما يصل إلى 362 حصانًا و680 نيوتن متر من عزم الدوران، وربما تأتي بنفس محرك ايفرست الهجين.

ولكن لم تعلن شركة فورد اى ارقام رسمية من لمحرك السيارة الجديدة رينجر، بالإضافة الى عدم اعلانهم عن الأسواق التي ستتلقى المركبة الهجينة رينجر، خارج أوروبا.

ولذلك أصدرت فورد أستراليا لإصدار بيان منفصل: "نعلم أن هناك شهية متزايدة بين المستهلكين الأستراليين للسيارات الكهربائية والهجينة".

وأضاف بيان فورد استراليا : "ومع ذلك، من السابق لأوانه مناقشة التأثيرات التي ستحدثها فورد أوروبا على الأسواق الأخرى، بما في ذلك أستراليا."

بينما رفضت شركة فورد في الولايات المتحدة التعليق حول إمكانية بيع سيارة رينجر الهجينة في الولايات المتحدة.