ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فورد تطلق نسخة هجينة من الجيل القادم من رينجر

السبت 27/فبراير/2021 - 04:59 م
فورد رينجر
فورد رينجر
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة فورد أوروبا عن خطتها القادمة لإنتاجها مركبات قادرة على التخلي عن الانبعاثات ، لذلك اكدت أنه بحلول منتصف عام 2026، ستتوفر جميع المركبات التي تبيعها ببدائل خالية من الانبعاثات .

وأضافت شركة فورد ان المركبات الخالية من الانبعاثات ستشمل الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء ، بالإضافة الى التزامها ببيع سيارات الركاب الكهربائية فقط في القارة الأوروبية بحلول عام 2030.

وأوضحت فورد ان من ضمن الطرازات التي تدخل في خطة تخليها عن الانبعاثات هي رينجر ، لذلك تنبا بعض خبراء السيارات بطرح الشركة نسخة هجينة من السيارة لبعض الوقت.

واكد خبراء السيارات انه من المتوقع طرح محرك للسيارة رينجر بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر يعمل بالشحن التوربيني جنبًا إلى جنب مع نظام هجين ، يمكن أن يوفر هذا الإعداد ما يصل إلى 362 حصانًا و680 نيوتن متر من عزم الدوران، وربما تأتي بنفس محرك ايفرست الهجين.

ولكن لم تعلن شركة فورد اى ارقام رسمية من لمحرك السيارة الجديدة رينجر، بالإضافة الى عدم اعلانهم عن الأسواق التي ستتلقى المركبة الهجينة رينجر، خارج أوروبا.

ولذلك أصدرت فورد أستراليا لإصدار بيان منفصل: "نعلم أن هناك شهية متزايدة بين المستهلكين الأستراليين للسيارات الكهربائية والهجينة".

وأضاف بيان فورد استراليا : "ومع ذلك، من السابق لأوانه مناقشة التأثيرات التي ستحدثها فورد أوروبا على الأسواق الأخرى، بما في ذلك أستراليا."

بينما رفضت شركة فورد في الولايات المتحدة التعليق حول إمكانية بيع سيارة رينجر الهجينة في الولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فورد تستعد لطرح مافريك 2022 FORD MAVERICK ارخص سيارة بيك اب في فئتها

فورد تكشف عن شاحنة رينجر RT-MS Ranger الجديدة .. صور

هيونداي تطرح طرازات جديدة لجينيسيس الكهربائية

صور تجسسية لفورد رينجر رابتر 2022 الجديدة كليا .. صور

لأول مرة .. صور تجسسية جديدة لـ فورد إكسبيديشن 2022

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022

ترشيحاتنا

نجل الشيخ محمد حسان عن وفاة والده: شائعات لا أساس لها

طبيب: 3 حالات لا يطعّم فيها الطفل ضد "شلل الاطفال".. تفاصيل

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن التقرير الأمريكي الخاص بمقتل جمال خاشقجي

بـ الستان الأحمر.. درة تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوي امتحان الأحياء على المنصة الإلكترونية في الفترة الامتحانية الثانية

تضامن النواب : تخفيض المواليد 500 ألف طفل سنويا ووسائل جديدة لتنظيم النسل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو