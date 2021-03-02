فورد تؤجل طرح برونكو 2021 إلى الصيف القادم لهذا السبب

أعلنت شركة فورد الامريكية لصناعة السيارات، تأخير انتاج السيارة طراز برونكو موديل 2021؛ بسبب مشاكل خاصة، ناتجة عن الغلق المتكرر للمصانع، الناتج عن مكافحة الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، كباقى شركات صناعة السيارات حول العالم .

واضافت شركة فورد انها كانت تنوى طرح السيارة طراز برونكو موديل 2021 فى الربيع القادم من هذا العام ، الا ان مشاكل واجهتها بسبب الموردين مما ادى الى تأجيل طرحها الى الصيف القادم من نفس العام .

واوضحت شركة فورد ان السيارة برونكو موديل 2021 الرياضية متعددة الاستخدامات سيبدأ انتاج الجيل السادس منها ذات البابين و أربع أبواب في 29 مارس من مصنع ميتشيجان للتجميع في واين، ميشيجان الصينية.

وتابعت شركة فورد ان منشأة ميتشيجان للتجميع في واين ستخضع لبعض فترات التوقف ما يصل إلى أسبوعين قبل تاريخ بدء الإنتاج؛ من أجل الاستعداد لفترة المرحلة الأولى من الإنتاج الضخم .

وأكدت شركة صناعة السيارات الامريكية انه سيتم إجراء مرحلة ما قبل الإنتاج حاليًا على الطرازات ذات البابين فقط للمساعدة في تدريب موظفي المصنع.

وتبدأ برونكو موديل 2021 في الطرح داخل خط التجميع شهر ابريل ولكن هذا لا يعني أنها جاهزة للتسليم للعملاء ، لانها ستبدأ سلسلة من عمليات المراجعة الداخلية وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع أخرى حتى يكتمل.

والجدير بالذكر ان شركة فورد تعمل منذ عامين بعد وقوعها فى مشاكل بسيارتها Explorer المعيب ولينكولن أفياتور ، الى اختبار سيارتها الجديدة بالعديد من الاختبارات الهامة وفى جميع الظروف حتى تضمن استخدام امثل لسيارتها .