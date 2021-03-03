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أخبار البلد

حديقة الحيوان : اجراءات مشددة على الإتجار غير المشروع فى الأنواع المهددة بالانقراض

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

احتفلت الادارة المركزية لحدائق الحيوان، منذ قليل،  باليوم العالمى للحياة البرية، والذي يوافق اليوم 3 مارس وذلك تزامنا مع مرور 130 عام على إنشاء الحديقة.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وزارة الزراعة تطبق إجراءات مشددة على الإتجار غير المشروع في الأنواع البرية المهددة بالإنقراض.

وأضاف رجائي،  خلال احتفالية الحياة البرية ومرور 130 على انشاء الحديقة  ، أن الحياة البرية تعد من الثروات الطبيعية لأنها تساهم في تحقيق التوزان البيئي وتحد من تدخل الإنسان في معيشتها.

وضاف أن الحياة البرية لا تعترف بالحدود بين الدول ويعتبرونها ملكًا للبشرية جميعًا بمعنى أنه إذا تعرض حيوان أو نبات إلى الإنقراض في أي دولة في العالم تهتز له الجمعيات والهيئات العلمية في شتى بقاع الأرض وتُسرع للحفاظ عليها.

وأكد أن مصر تصنف على أنها من أكثر الدول تأثيرًا في تطبيق اتفاقية سايتس لحماية الحيوانات من الإنقراض.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء محمد رجائى  رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان.

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