صحة الدقهلية تعلن بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة بلقاح كورونا بالمجان

كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الطب الوقائي ومدير الطب العلاجي ، بمعاينة المكان الجاري تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد، و التأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها ، والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم، والتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم ، والتأكد من تدريب الصيادلة على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة.



ومن جانبه اوضح وكيل الوزارة، أنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالبدء بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بدءا من الغد الخميس حيث سيتم تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في ايام الجمعة والأجازات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءا بمركز اللقاح بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي).





وأشار الى انه سيتم البدء بتطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الاورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوي و مرضى زراعة الكلى والكبد و مرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه و دعى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.