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محافظات

ضبط 90 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر في حملة مكبرة بشرق قناة السويس .. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:24 م
صدى البلد
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انجي هيبة
نظمت محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة، علي محلات المبيدات والاسمدة باالقنطرة شرق. 

تمكنت الحملة من ضبط 80 طن و 250 كيلو اسمدة و450 كيلو مبيدات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بفواتير دالة علي مصدرها ببعض المخازن والمحال التجارية.

يأتي ذلك في اطار تكثيف أعمال الرقابة والحملات لضبط الاسواق والعمل علي تقديم منتج جيد للمواطن بالتنسيق  مع الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية.

من جهته تابع اللواء عمر ادريس رئيس المركزوالمدينة، وحامدابراهيم مدير عام  التموين الحملة المكبرة التي قامت بها ادارة تموين القنطرة شرق والادارة الزراعية بالقنطرة  بالتنسيق مع شرطة المسطحات بقيادة العميد معمر يونس مفتش المنطقة والمقدم يونان جرجس رئيس قسم المسطحات بالقنطرةشرق، وبإشراف اشرف سعد مدير إدارة  التموين بالقنطرةشرق، والمهندس حمدي عبد الوهاب مدير الادارة الزراعية.

تم التحفظ علي المضبوطات وجاري اتخاذ الازم قانونيا.
ضبط 90 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر في حملة مكبرة بشرق قناة السويس .. صور
ضبط 90 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر في حملة مكبرة بشرق قناة السويس .. صور
ضبط 90 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر في حملة مكبرة بشرق قناة السويس .. صور
ضبط 90 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر في حملة مكبرة بشرق قناة السويس .. صور
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