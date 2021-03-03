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طريقة عمل سويسرول.. خطوة بخطوة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:57 م
طريقة عمل سويسرول
طريقة عمل سويسرول
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نهى هجرس
يفضل الكثير تناول الحلويات في المنزل، وخاصة الأمهات من أجل الحفاظ على صحة أطفالهن، وإعداد الحلويات المفضلة لأطفالهن في المنزل، وإليكم طريقة عمل سويسرول للشيف نجلاء الشرشابي..

مقادير سويسرول
1 كوب دقيق 
ملح 
سكر 
6 بيضة  مفصولة
2 باكو فانيليا 
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 

الحشو
شوكولاتة كريمي 

الوجه
كريم شانتي 
شوكولاتة  
رقائق فول سوادني مجروش 
جوز هند 
كريز 
حلويات 

طريقة تحضير سويسرول
* يضرب في العجان بياض البيض مع رشة ملح

* يضرب صفار البيض مع رشة ملح والفانيليا والسكر

* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر

* يضاف خليط الصفار لخليط البياض والدقيق على مراحل مع التقليب برفق حتى تخلط كل المقادير

* يدهن ورق زبدة بالزيت ويفرد في صينية مستطيلة مقاس 30

* يفرد في الصينية خليط الكيك

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالى 12 دقيقة

* يلف في فوطة نطيفة وهو دافىء ويترك ليبرد تماما

* يفرد ويحشى بالشوكولاتة الكريمى ويلف مرة أخرى

* يزين بالكريم شانتي ورقائق الشوكولاتة وكريز الحلويات

* يمكن أن يزين حسب الرغبة

* يقطع ويقدم .
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