طريقة عمل سويسرول.. خطوة بخطوة

يفضل الكثير تناول الحلويات في المنزل، وخاصة الأمهات من أجل الحفاظ على صحة أطفالهن، وإعداد الحلويات المفضلة لأطفالهن في المنزل، وإليكم طريقة عمل سويسرول للشيف نجلاء الشرشابي..



