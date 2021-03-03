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حوادث

إخماد حريق شب بمخبز بلدي في الدقهلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:45 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخبز بلدي مدعم بشارع الثانوية بمدينة المنصورة.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز بلدي مدعم " نصف الى " كائن بشارع " الثانوية " دائرة القسم .

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، والفحص تبين ان الحريق نشب  بمخبز مكون من طابق أرضي على مساحة ( 80 متر تقريبا ) ملك رجب المحمدي العدوى السيد عاما  10 بالمعاش ومقيم شارع " الجلاء " دائرة القسم.

فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه احتراق محتويات المخبز والمعدات و " 6 " من شكائر الدقيق ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المخبز علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمخبز، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم التنسيق وإدارة التموين أول المنصورة وتم إسناد حصة المخبز بذات المنطقة لتلبية احتياجاتها لحين إعادة تشغيل الخبز ولا يوجد أي تأثير سلبي على حصة المواطن من الخبز.

وأُخطر قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021 /2147 إداري قسم شرطة أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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