إخماد حريق شب بمخبز بلدي في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخبز بلدي مدعم بشارع الثانوية بمدينة المنصورة.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز بلدي مدعم " نصف الى " كائن بشارع " الثانوية " دائرة القسم .
وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ، والفحص تبين ان الحريق نشب بمخبز مكون من طابق أرضي على مساحة ( 80 متر تقريبا ) ملك رجب المحمدي العدوى السيد عاما 10 بالمعاش ومقيم شارع " الجلاء " دائرة القسم.
فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه احتراق محتويات المخبز والمعدات و " 6 " من شكائر الدقيق ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.
وبسؤال مالك المخبز علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمخبز، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم التنسيق وإدارة التموين أول المنصورة وتم إسناد حصة المخبز بذات المنطقة لتلبية احتياجاتها لحين إعادة تشغيل الخبز ولا يوجد أي تأثير سلبي على حصة المواطن من الخبز.
وأُخطر قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021 /2147 إداري قسم شرطة أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.