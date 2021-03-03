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فن

"في حفظ الله ".. أغنية جديدة لمجد القاسم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

انتهى المطرب "مجد القاسم " من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "في حفظ الله "  من كلمات  احمد سامي الحان كريم طارق، توزيع  اشرف البرنس، انتاج  محمد عبد العزيز ووليد عبد العزيز ..عمرو عبد العزيز. 


مقطع من كلمات الأغنية:


في حفظ الله 

وربنا يوفقك 

بس اللي انت معاه 

حاسب ليغرقك.


ومن المقرر طرح الاغنية الاسبوع المقبل علي جميع الاذاعات والمواقع الموسيقية.


وفي ظل نجاح فكرة انتشار الاغنيات السينجل مع الجمهور طرح "مجد القاسم" منذ ايام قليلة أغنية سينجل تحت عنوان "انا مش بخير"  من كلمات ابانوب اسامة  الحان محمد صيام توزيع. باسم منير وحققت الاغنية نسب استماع عاليه ع موقع أنغامي وموقع يوتيوب.

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