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ديني

قيادات جامعة الأزهر تتابع امتحانات كليات البنات بالعاشر والقليوبية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:40 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قامت سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات بجامعة الأزهر، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات بكليات البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة، إضافة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات. 

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية الدائمة والمستمرة للوقوف على انتظام أعمال لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات .

 وخلال الجولة التي رافقها فيها كل من: الدكتورة سحر يونس، مدير عام الإدارة الطبية، وحسن فايد، وعلا عبد العزيز، وابتسام عبد الرحمن ، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

 
كان في استقبال وفد الجامعة كل من: الدكتور أحمد منصور، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدكتور عصام جمال أبو النجا، وَكيل كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية.
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