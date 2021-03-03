جيرالدو أساسيا وبادجي على مقاعد البدلاء في تشكيل أنقرة جوجو أمام جالاتا سراي

أعلن حكمت كارامان، المدير الفني لفريق أنقرة جوجو، تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي، في الجولة 28 لبطولة الدوري التركي.
وجاء الأنجولي جيرالدو، لاعب النادي الأهلي السابق، في التشكيل الأساسي لـ أنقرة جوجو في مباراة اليوم، فيما يجلس السنغالي أليو بادجي المعار من القلعة الحمراء على مقاعد البدلاء.
ودخل مصطفى محمد التشكيل الأساسي لفريقه جالاتا سراي في مباراة اليوم، حيث يسعى لرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.
وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب فريق أنقرة جوجو الذي يلعب لصفوفه الأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي.
ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل أنقرة جوجو المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 20 نقطة.