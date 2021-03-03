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أخبار العالم

وزير الخارجية القطري: نسعى لعودة علاقاتنا مع مصر إلى دفئها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:35 م
وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
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شريف سيد
أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، على سعي قطر لعودة العلاقات مع مصر إلى دفئها، وأن تكون العلاقات طيبة ومتينة بين الدولتين. 

وقال وزير الخارجية القطري على هامش مشاركته في اجتماع الجامعة العربية: "لقائي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اتسم بالإيجابية والتفاؤل من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها". 

كما قدم  وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التحية والشكر لجمهورية مصر العربية على الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها لأعمال الدورة الماضية لمجلس جامعة الدول العربية.

وكشف عبد الرحمن آل ثانى، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية اليوم، الأربعاء، عن تخصيص الأمير تميم بن حمد منحة بقيمة 360 مليون دولار على مدى عام كامل لدفع رواتب للموظفين وتوفير مساعدات مالية للأسر المحتاجة لصعوبة الأحوال المعيشية فى فلسطين.

وأكد أن التسوية العادلة الشاملة للقضية الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الالتزام بحل الدولتين وفقأ للأساس الدولي وقرارات جامعة الدول العربية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تأتى على رأس أولويات بلاده، مجددا التأكيد على موقف دولة قطر الداعم لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
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