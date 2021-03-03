بعد استئنافها.. اعرف خطة محافظة دمياط لتنفيذ قوافل علاجية خلال مارس

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استئناف خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة للوصول إلى المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.





وكشفت مديرية الصحة عن هذه الخطة التى بدأت اعتبارًا من اليوم، القافلة ، في كفر المنازلة التابعة لمركز ومدينة كفر سعد ، والتى سيتم العمل بها حتى يوم الخميس.





كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية التى ستتم خلال مارس الجاري انطلاق قافلة في قرية البراشية بمركز فارسكور يومي الجمعة والسبت (5 و 6 مارس 2021) وأخرى في قرية العطوي بذات المركز يومي الأربعاء والخميس (١١،١٠ مارس ٢٠٢١) ، ومن المقرر عمل قافلتين في النص الثاني من الشهر الجاري الأولى في قرية البصارطة يومي الأربعاء والخميس (١٨،١٧مارس ٢٠٢١) والثانية في قرية السلام التابعة لمركز مدينة الزرقا يومي الأربعاء والخميس (٢٥،٢٤مارس٢٠٢١) .

ونوهت محافظ دمياط الى أن القوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين و بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.





واشارت إلى أن القوافل ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ،وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية .





اقرأ أيضا: