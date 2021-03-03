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رياضة

تجهيز الشحات وتحسن معلول.. اعرف تفاصيل موقف المصابين بالأهلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:02 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
تسود حالة من القلق داخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بسبب الإصابات التي تعرض لها لاعبوه خلال الساعات الماضية.

وغادر حسين الشحات، لاعب الوسط التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وغادر اللاعب رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا. 

وأضاف أن هناك تحسنا في حالة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، وأوضح أن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشدد أن استجابة اللاعب أكثر من ممتازة في الاختبارات الطبية التي تجرى له خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن معلول بات قريبًا من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن اللاعب مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.

فيما اكتفي محمد مجدي أفشة، لاعب الوسط بالمشاركة في بداية مران الفريق اليوم، بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة.

وأجرى اللاعب أشعة أمس للاطمئنان على ركبته، حيث خاض اليوم تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

وبات من المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي غدا الخميس، للاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران الأهلي اليوم، انتظام محمد الشناوي كابتن الفريق، في التدريبات الجماعية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها، بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وواصل وليد سليمان لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وخاض اللاعب تدريباته في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي اليوم في الملعب.

وقطع وليد سليمان لاعب الفريق شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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