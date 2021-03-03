رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح صيدلية لخدمة مرضى المستشفيات الجامعية بقنا

افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، صيدلية الشركة المصرية لتجارة الأدوية داخل حرم مستشفيات قنا الجامعية.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن، غويل عميد كلية الطب بقنا، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة تهاني ممدوح، العضو المنتدب لفروع وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الادوية.





وأكد غرباوي، أن جامعة جنوب الوادي تسعى دائمًا لتوفير جميع احتياجات مرضى المستشفيات الجامعية داخل الحرم الخاص بها من خلال عقد الشراكات المتميزة مع المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات الصحية بما يضمن عدم تعرض المريض لأي استغلال وتوفير أقصى درجات الراحة له.





وأشار غرباوي، إلي أن الجامعة لا تتواني عن تقديم كل الإمكانيات المتاحة للمستشفيات الجامعية، لتحقيق خدمة طبية جيدة للمجتمع المحيط و المترددين علي المستشفيات.





يذكر أن المرضي المترددين على مستشفي الحرم الجامعي، كانوا يعانون عدم وجود صيدلية قريبة من المستشفي لصرف الأدوية المقررة خلال فترة العلاج بأقسام المستشفي المختلفة.





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