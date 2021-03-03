ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استمار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالمهد في الفيوم ..شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:24 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأرض الزراعية
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية في مهدها .

وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم تعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز أبشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى بتنفيذ إزالة حالة تعدى بزمام ناحية ابوكساه حوض ابوعيطه على مساحة 2 قيراط عبارة عن اسوار بالبلوك الأبيض وتم الإزالة بمعرفة المواطن على نفقته الخاصة  بحضور المهندس أحمد فاروق رئيس قسم الحماية والمهندس ماهر درويش مدير جمعية ابوكساه.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بناحية بيهمو مساحة 3 قيراط وحالة أخرى على مساحة واحد قيراط بناحية جبلة وذلك بحضور محمد فوزي رئيس وحدة بيهمو و معمر خيرالله والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه و المهندس محمد تمام وكيل الحماية والمهندس سيد طه مدير جمعية بيهمو والمهندس شعبان مدير جمعية جبلة .



استمار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالمهد في الفيوم ..شاهد
استمار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالمهد في الفيوم ..شاهد
استمار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالمهد في الفيوم ..شاهد
استمار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالمهد في الفيوم ..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

استمرار الحملات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالفيوم

إزالة التعدي على الأراضي الزراعية بقرية الجيلاني في الفيوم

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي بالفيوم

مديرية الزراعة في الفيوم تكرم مراسل صدى البلد

ترشيحاتنا

الحكومة : التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا عالميًا يؤدى إلى 4 تريليونات دولار خسائر اقتصادية

موقف مرعب .. ثعبان ضخم يتجول بين الصخور في أحد مناطق السعودية

مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد طرده في مباراة جالاتا سراي وأنقرة جوجو بالدوري التركي

بيان عاجل من القصر الملكي البريطاني حول اتهام دوقة ساسكس بالتنمر

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور

تحذير من الصحة: نحن الجهة الوحيدة المسئولة عن التطعيم بلقاحات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر

اسودXدهبى.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة تكشف عن جمالها

تحمي من السرطان.. تناول هذا النوع من المكسرات يوميا وشاهد النتيجة