استمار حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالمهد في الفيوم ..شاهد

أعلن الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية في مهدها .





وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم تعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز أبشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى بتنفيذ إزالة حالة تعدى بزمام ناحية ابوكساه حوض ابوعيطه على مساحة 2 قيراط عبارة عن اسوار بالبلوك الأبيض وتم الإزالة بمعرفة المواطن على نفقته الخاصة بحضور المهندس أحمد فاروق رئيس قسم الحماية والمهندس ماهر درويش مدير جمعية ابوكساه.





كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة 3 حالات تعدي علي الأرض الزراعية بناحية بيهمو مساحة 3 قيراط وحالة أخرى على مساحة واحد قيراط بناحية جبلة وذلك بحضور محمد فوزي رئيس وحدة بيهمو و معمر خيرالله والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه و المهندس محمد تمام وكيل الحماية والمهندس سيد طه مدير جمعية بيهمو والمهندس شعبان مدير جمعية جبلة .











