مواصفات مازدا CX-9 موديل 2021 .. وأسعارها في السعودية| صور

، داخل الأسواق العالمية للسيارات، والتي تنوعت بين فئة السيدان والهاتشباك، ولعل من أبرز الإصدارات التي انضمت لعائلة "الكروس أوفر" هي النسخة CX-9، حيث كانت الانطلاقة الاولى منذ سنوات قريبة، لتظهر بعدة تجهيزات جديدة و اطلالة عام 2021. أطلقت العلامة التجارية اليابانية مازدا ، العديد من إصداراتها









تستمد مازدا CX-9 عزمها من محرك تيربو سعة 2500 سي سي، بقوة 230 حصانا، عند 5000 دورة في الدقيقة، و عزم دوران يبلغ 420 نيوتن/متر عند 2000 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، معتمدة على منظومة الدفع الرباعي.









تحتوي السيارة من الداخل على، مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المخارج أمامي و خلفي، و عدد 6 مكبرات صوتية، و مثبت سرعة، وعجلة قيادة كهربائية قابلة للامالة تضم تجهيزات خاصة بالتحكم و الرفاهية، و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح مع رزر تفعيل وايقاف المحرك، و مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، بالاضافة إلى بلوتوث و مدخل USB و AUX ، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط تدعم تطبيق ابل بلاي كار، و ساعة رقمية و كمبيوتر رحلات، إلى جانب مستشعرات ركن خلفية و كاميرا، و مقياس لدرجة الحرارة الخارجية، و زجاج كهربائي، وقفل مركزي للأبواب.









أما مواصفات الأمان والسلامة، فتشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية مزدوجة مع وسائد هوائية ستائرية لحماية الرأس، و مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، وأنظمة المساعدة على مهام الطريق، و مصابيح أمامية بتقنية LED، و فتحة سقف كهربائية.









وتبلغ اسعار السيارة مازدا CX-9 موديل 2021 في السوق السعودي :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GT AWD 2021محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 143.798 رال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LTD AWD 2021محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 155.100 ريال سعودي.