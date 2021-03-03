مواصفات مازدا CX-9 موديل 2021 .. وأسعارها في السعودية| صور

أطلقت العلامة التجارية اليابانية مازدا، العديد من إصداراتها، داخل الأسواق العالمية للسيارات، والتي تنوعت بين فئة السيدان والهاتشباك، ولعل من أبرز الإصدارات التي انضمت لعائلة "الكروس أوفر" هي النسخة CX-9، حيث كانت الانطلاقة الاولى منذ سنوات قريبة، لتظهر بعدة تجهيزات جديدة و اطلالة عام 2021.
تستمد مازدا CX-9 عزمها من محرك تيربو سعة 2500 سي سي، بقوة 230 حصانا، عند 5000 دورة في الدقيقة، و عزم دوران يبلغ 420 نيوتن/متر عند 2000 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، معتمدة على منظومة الدفع الرباعي.
تحتوي السيارة من الداخل على، مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المخارج أمامي و خلفي، و عدد 6 مكبرات صوتية، و مثبت سرعة، وعجلة قيادة كهربائية قابلة للامالة تضم تجهيزات خاصة بالتحكم و الرفاهية، و خاصية دخول السيارة بدون مفتاح مع رزر تفعيل وايقاف المحرك، و مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، بالاضافة إلى بلوتوث و مدخل USB و AUX ، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط تدعم تطبيق ابل بلاي كار، و ساعة رقمية و كمبيوتر رحلات، إلى جانب مستشعرات ركن خلفية و كاميرا، و مقياس لدرجة الحرارة الخارجية، و زجاج كهربائي، وقفل مركزي للأبواب.
أما مواصفات الأمان والسلامة، فتشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية مزدوجة مع وسائد هوائية ستائرية لحماية الرأس، و مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني، وأنظمة المساعدة على مهام الطريق، و مصابيح أمامية بتقنية LED، و فتحة سقف كهربائية.
وتبلغ اسعار السيارة مازدا CX-9 موديل 2021 في السوق السعودي :
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GT AWD 2021محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 143.798 رال سعودي.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LTD AWD 2021محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 155.100 ريال سعودي.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SIGNATURE EDITION AWD 2021 محرك 2500 سي سي تيربو بسعر 179.190 ريال سعودي.