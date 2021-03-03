‏جامعة طنطا تكرم ذوي الهمم.. وتؤكد: شريك أساسي في نهضة الوطن

أكد نواب رئيس جامعة طنطا ، اهتمام الدولة بذوى الهمم كشريك أساسى فى بناء المجتمع ونهضة الوطن، مؤكدين دعم الجامعة المطلق للطلاب وتشجيعهم على التفوق الدراسي والتميز العلمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الرعاية الكاملة والدعم اللازم لهم في شتى المجالات.









جاء ذلك خلال تكريم الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عتمان، والدكتور كمال عكاشة، نواب رئيس جامعة طنطا للطلاب المتميزين من ذوي الهمم والفائزين ببطولة الجامعات المصرية والتى اقيمت بالمدينة الشبابية بمدينة الإسكندرية.





وتم تكريم الطالبة مى حمدى على الشيخ، الفائزة بالميدالية الذهبية في رياضة رفع الأثقال، والطالب صبحى محمد السيد، الفائز بالميدالية الفضية فى رياضة تنس الطاولة، كما تم تكريم كل من إيناس فوزى عوض، وإيمان عبد الرحيم عبد الرحمن، وإبراهيم عبد الصمد الذين حصدوا 3 ميداليات برونزية فى رياضة تنس الطاولة.





كما شمل التكريم فريق جامعة طنطا الفائز بالميدالية البرونزية "مركز ثالث" في رياضة كرة الجرس، والمكون من ربيع رأفت على قبانى، وإبراهيم محمد عبد الرؤوف، وعبد الرحمن السيد بندق، ومحمد محمد على الجمال.





وقد تم منح جوائز مالية تقدر ب 1000 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية الذهبية و800 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية الفضية، و700 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية البرونزية.