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مصر ترسخ ريادتها الثقافية.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:18 م
امين عام المجلس الاعلى
امين عام المجلس الاعلى للثقافة
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هاني حسين
كشف هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وقال هشام عزمي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن مصر كانت سباقة في تخصيص جوائز للمبدعين الكبار وجائزة المبدع الصغير تعتبر خطوة تاريخية.

وأضاف هشام عزمي "جائزة المبدع الصغير بها مسابقات، ومصر ترسخ ريادتها الثقافية مرة أخرى بعدما كانت سباقة كونها أول دولة تخصص جائز دولة للمثقفين في الخمسينيات".

وأكمل هشام عزمي "تم إصدار قانون خاص بجائزة المبدع الصغير منفصل عن جوائز الدولة لـ المثقفين الكبار".

ولفت هشام عزمي إلى أن "الجائزة بها عدة فروع والآداب والفنون والإبداع والابتكار، وهناك 2 فئة عمرية الاولى من 5 لـ 12 سنة، والثانية من 12 لـ 18 سنة"، منوها "هناك 16 جائزة لـ 16 مبدعا".

وتابع هشام عزمي "المجال مفتوح لكل أطفال مصر للتقدم للمشاركة في المسابقة عن طريق إرسال العمل الخاص به عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بـ المجلس الأعلى للثقافة".

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