شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة

طرحت شركة بى ام دبليو مؤخرا برنامج BMW Individual الخاص بتلبية رغبات العملاء ، بداية من طلاء خاص أو زينة داخلية فريدة أو أجزاء ديناميكية هوائية مخصصة .

وتم استعراض سيارتي BMW M3 و M4 بمجموعة مثيرة و جذابة من ألوان الطلاء المختلفة ، باستخدام برنامج BMW Individual وذلك للمرة الأولى.

وقدمت شركة بى ام دبليو بعضًا من أكثر الألوان إثارة للاهتمام لسيارات BMW M3 و M4، وجاء منها البرتقالي الناري و الأسود الثلجي و الأخضر الزرعي و Chalk و Rosso Corsa و Macao Blue Metallic و Speed ​​Yellow و Signal Green و Santorini Blue و Ruby Red Metallic و Brass Metallic و Miami Blue و Mint Green - .

كما وفر برنامج BMW Individual أيضًا للسيارتين 2021 M3 و M4 مع تقليم High Gloss Shadow Line والذي يضيف لمسة نهائية داكنة للمرايا الجانبية ، والجناح الخلفي ، وأنابيب العادم ، ومحيط النوافذ.

وقدمت المصابيح الأمامية للسيارتين Shadow Line وتتكون من تطعيمات سوداء داكنة شديدة اللمعان حول المصابيح الأمامية ، بالاضافة الى عرض المقصورة الداخلية للسيارتين الـBMW النهائية باللون الأبيض العاجي والأزرق المضيق و الأسود وفيونا الأحمر و الأسود و ميرينو تارتوفو و كيالامي البرتقالي والأسود.