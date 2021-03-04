ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة

الخميس 04/مارس/2021 - 01:31 ص
bmw
bmw
Advertisements
كريم عاطف

طرحت شركة بى ام دبليو مؤخرا برنامج BMW Individual الخاص بتلبية رغبات العملاء ، بداية من طلاء خاص أو زينة داخلية فريدة أو أجزاء ديناميكية هوائية مخصصة .

وتم استعراض سيارتي BMW M3  و M4 بمجموعة مثيرة و جذابة من ألوان الطلاء المختلفة  ، باستخدام برنامج  BMW Individual وذلك للمرة الأولى.

وقدمت شركة بى ام دبليو بعضًا من أكثر الألوان إثارة للاهتمام لسيارات BMW M3  و M4، وجاء منها البرتقالي الناري و الأسود الثلجي و الأخضر الزرعي و Chalk و Rosso Corsa و Macao Blue Metallic و Speed ​​Yellow و Signal Green و Santorini Blue و Ruby Red Metallic و Brass Metallic و Miami Blue و Mint Green  - .

كما وفر برنامج BMW Individual أيضًا للسيارتين 2021 M3 و M4  مع تقليم High Gloss Shadow Line   والذي يضيف لمسة نهائية داكنة للمرايا الجانبية ، والجناح الخلفي ، وأنابيب العادم ، ومحيط النوافذ.

وقدمت المصابيح الأمامية للسيارتين Shadow Line وتتكون من تطعيمات سوداء داكنة شديدة اللمعان حول المصابيح الأمامية ، بالاضافة الى عرض المقصورة الداخلية للسيارتين الـBMW  النهائية باللون الأبيض العاجي والأزرق المضيق و الأسود وفيونا الأحمر و الأسود و ميرينو تارتوفو و كيالامي البرتقالي والأسود.

شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة
شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة
شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة
شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة
شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة
شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة
شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تصميم مبهر للجيل القادم من السيارة BMW 7 series 2022 .. صور

حكاية الدبانة..BMW E36 أكثر السيارات مبيعا في التسعينيات

السر الحقيقي خلف شعار بي ام دبليو BMW

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت

مواصفات خارقة للسيارة بي ام دبليو BMW I7 .. صور

ترشيحاتنا

وفاة ليلى الإسكندرانية .. 7 معلومات لا تعرفها عنها

بديل الشناوي في الأهلي.. أبرز مفاوضات أندية الدوري مع حارس سموحة

ليفربول يكشف لـ صدى البلد: هل يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا؟

الهلال السوداني: تركي آل الشيخ وضغط الجماهير وراء عدم التعاقد مع حمادة صدقي

بعد فسخ العقد المفاجئ .. الهلال السوداني يوجه رسالة لـ حمادة صدقي

الجني خارج الزجاجة .. انتشار طفرة جديدة لكورونا أكثر خطورة فهل وصلت مصر؟ .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة

سعيد الحظ .. ملياردير يبحث عن 8 أشخاص لمرافقته في رحلة إلى القمر

شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة