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سيارات

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 07:01 ص
بيتر
بيتر
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كريم عاطف

أعلنت شركة بيتر لصناعة السيارات الالمانية داخل السوق المصري، عن طرح الموديل الجديد من سيارة CORSA GS-LINE - BITTER EDITION كورسا موديل 2021، لتصبح بذلك أحدث شركات السيارات انضمما للسوق المصري.

وتأتي السيارة CORSA GS-LINE – BITTER ضمن فئات السيارات الصغيرة، بتصميم ومعايير جديدة، تطلع إلى المقاعد الرياضية القياسية وأنظمة مساعدة السائق الذكية والميزات التقنية، و بنظام مفعم بالحيوية.

ويستمد الموديل الجديد من CORSA GS-LINE – BITTER كورسا قوته من محركين بنزين وكهربائى 100٪ بمدى سير يزيد عن 300 كم .

وتتوافر السيارة بإصدار المحرك البنزين، بسعة لترية تصل إلى 1200 سي سي (حقن مباشر تربو)، وينتج قوة قدرها 130 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات؛ فيما تستهلك متوسط 4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، بإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتراوح من 96 : 106جم لكل كيلو متر.

فيما يأتي إصدار المحرك الكهربائي بالكامل، بقوة حصانية تصل إلى 136 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 260 نيوتن/ متر، ويصل معدل استهلاك الطاقةً الكهربائية بالكيلو وات: 16.8 WLTP لكل 100 كيلومتر، وصفر انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

أما التصميم الداخلي للسيارة، فيأتى بشكل فريد و بالمقاعد الرياضية المريحة، فضلا عن إضافات ألواح الأبواب المصنوعة من جلد "النابا" مع عناصر "ألكانتارا" والتي تتيح التألق الداخلي لتصميم مقصورة السيارة .

وعن سعر السيارة CORSA GS-LINE – BITTER ، فتأتي بسعر 470 ألف جنيه .

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور
بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور
بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور
بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور
بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور
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