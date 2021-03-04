بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

أعلنت شركة بيتر لصناعة السيارات الالمانية داخل السوق المصري، عن طرح الموديل الجديد من سيارة CORSA GS-LINE - BITTER EDITION كورسا موديل 2021، لتصبح بذلك أحدث شركات السيارات انضمما للسوق المصري.

وتأتي السيارة CORSA GS-LINE – BITTER ضمن فئات السيارات الصغيرة، بتصميم ومعايير جديدة، تطلع إلى المقاعد الرياضية القياسية وأنظمة مساعدة السائق الذكية والميزات التقنية، و بنظام مفعم بالحيوية.

ويستمد الموديل الجديد من CORSA GS-LINE – BITTER كورسا قوته من محركين بنزين وكهربائى 100٪ بمدى سير يزيد عن 300 كم .

وتتوافر السيارة بإصدار المحرك البنزين، بسعة لترية تصل إلى 1200 سي سي (حقن مباشر تربو)، وينتج قوة قدرها 130 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات؛ فيما تستهلك متوسط 4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، بإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتراوح من 96 : 106جم لكل كيلو متر.

فيما يأتي إصدار المحرك الكهربائي بالكامل، بقوة حصانية تصل إلى 136 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 260 نيوتن/ متر، ويصل معدل استهلاك الطاقةً الكهربائية بالكيلو وات: 16.8 WLTP لكل 100 كيلومتر، وصفر انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

أما التصميم الداخلي للسيارة، فيأتى بشكل فريد و بالمقاعد الرياضية المريحة، فضلا عن إضافات ألواح الأبواب المصنوعة من جلد "النابا" مع عناصر "ألكانتارا" والتي تتيح التألق الداخلي لتصميم مقصورة السيارة .

وعن سعر السيارة CORSA GS-LINE – BITTER ، فتأتي بسعر 470 ألف جنيه .