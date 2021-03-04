فولفو تكشف عن أحدث إصداراتها C40 الكهربائية.. صور

كشفت شركة فولفو السويدية عن احدث اصداراتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، و جاءت النسخة الجديدة باسم C40 ريتشارج Recharge، و تعتد هي واحدة من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتنضم الى اسطول فولفو العريق و الذي تأسس في عام 1927، حينما اتخذت غوتنبرغ مقرًا لها، والتي تقع على الساحل الغربي من السويد.

وتعتبر النسخة C40 ريتشارج Recharge هي السيارة الثانية من انتاج فولفو، و التي تعمل بالتقنية الكهربائية، ولكنها حصلت على محرك بقوة 402 حصان و660 نيوتن/متر من عزم الدوران، و يمكنها قطع مسافة قدرها 420 كم عند الشحنة الواحدة، بينما تسمد السيارة طاقتها عبر بطارية بسعة 78 كيلووات/ساعة.

بالاضافة إلى تمتعها بخاصية الشاحن السريع، و التي تتيح للسيارة الحصول على نسبة شحن قدرها 80% من قوتها، خلال فترة زمنية مدتها 40 دقيقة، كما تستطيع C40 أن تتسارع من وضع الاسداد أو النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.7 ثانية فقط.

امتكلت السيارة تصميم رائع، حيث جاءت بلمسات عصرية تجمع بين المظهر الرياضي و قدرات الـ SUV، و ظهر ذلك من خلال العجلات الرياضية الكبيرة، والتي تتوسطها جنوط معدنية خماسية الأضلاع بلمسات فضية اللون، إلى جانب المصابيح الأمامية الحادة و التي طعمت باضاءة تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى مصابيح الضباب التي توجد على جانبي الصادم الأمامي، كما تأتي أيضًا بتصميم خلفي انسيابي يضم مصابيح خلفية ذات تصميم هندسي فريد، و عواكس ضوئية بالصادم الخلفي للسيارة.

وتحتوي من الداخل على نظام ترفيهي و شاشة لعرض البيانات و المعلومات و انظمة الملاحة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل بلاي كار و اندرويد اوتو، و Google Play Store، بالاضفة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، و لوحة عدادات دجيتال.