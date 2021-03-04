ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فولفو تكشف عن أحدث إصداراتها C40 الكهربائية.. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 01:01 ص
فولفو تكشف عن احدث
فولفو تكشف عن احدث اصداراتها .. C40 الكهربائية
Advertisements
صبري طلبه

كشفت شركة فولفو السويدية عن احدث اصداراتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، و جاءت النسخة الجديدة باسم C40 ريتشارج Recharge، و تعتد هي واحدة من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV،  لتنضم الى اسطول فولفو العريق و الذي تأسس في عام 1927، حينما اتخذت غوتنبرغ مقرًا لها، والتي تقع على الساحل الغربي من السويد.

وتعتبر النسخة C40 ريتشارج Recharge هي السيارة الثانية من انتاج فولفو، و التي تعمل بالتقنية الكهربائية، ولكنها حصلت على محرك بقوة 402 حصان و660 نيوتن/متر من عزم الدوران، و يمكنها قطع مسافة قدرها 420 كم عند الشحنة الواحدة، بينما تسمد السيارة طاقتها عبر بطارية بسعة 78 كيلووات/ساعة.

بالاضافة إلى تمتعها بخاصية الشاحن السريع، و التي تتيح للسيارة الحصول على نسبة شحن قدرها 80% من قوتها، خلال فترة زمنية مدتها 40 دقيقة، كما تستطيع C40 أن تتسارع من وضع الاسداد أو النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.7 ثانية فقط.

امتكلت السيارة تصميم رائع، حيث جاءت بلمسات عصرية تجمع بين المظهر الرياضي و قدرات الـ SUV، و ظهر ذلك من خلال العجلات الرياضية الكبيرة، والتي تتوسطها جنوط معدنية خماسية الأضلاع بلمسات فضية اللون، إلى جانب المصابيح الأمامية الحادة و التي طعمت باضاءة تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى مصابيح الضباب التي توجد على جانبي الصادم الأمامي، كما تأتي أيضًا بتصميم خلفي انسيابي يضم مصابيح خلفية ذات تصميم هندسي فريد، و عواكس ضوئية بالصادم الخلفي للسيارة.

وتحتوي من الداخل على نظام ترفيهي و شاشة لعرض البيانات و المعلومات و انظمة الملاحة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل بلاي كار و اندرويد اوتو، و Google Play Store، بالاضفة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، و لوحة عدادات دجيتال.

فولفو تكشف عن أحدث إصداراتها C40 الكهربائية.. صور
فولفو تكشف عن أحدث إصداراتها C40 الكهربائية.. صور
فولفو تكشف عن أحدث إصداراتها C40 الكهربائية.. صور
فولفو تكشف عن أحدث إصداراتها C40 الكهربائية.. صور
فولفو تكشف عن أحدث إصداراتها C40 الكهربائية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعديلات بالجملة.. بورشه 911 تحصل على حزمة ترقيات خارقة.. صور

تعرف على قدرات وحش أودي الجديد RS Q3 SPORTBACK موديل 2021

الأنيقة بنتلي بينتايجا V8 تخوض اختبارات خاصة بالطرق الوعرة .. فيديو

أشبه بسيارة باتمان| تويوتا سوبرا 2021 وسعرها في دولة الإمارات.. صور

من الفائز ؟! .. تيسلا Y تتنافس مع لامبورجيني هوراكان في سباق تسارع | فيديو

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور

ترشيحاتنا

ريمونتادا تاريخية .. برشلونة يفوز على إشبيلية بالثلاثة ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

خناقة مع موسيماني.. كواليس تغريم الأهلي لـ كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة

ليفربول يكشف لـ صدى البلد: هل يغيب محمد صلاح عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا؟

الجني خارج الزجاجة .. انتشار طفرة جديدة لكورونا أكثر خطورة فهل وصلت مصر؟ .. صور

شاهد .. دخول مفاجئ لزوجة طليق رجاء حسين معها على الهواء

وفاة الفنانة ليلى الإسكندرانية بأزمة صحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة

سعيد الحظ .. ملياردير يبحث عن 8 أشخاص لمرافقته في رحلة إلى القمر

شاهد .. BMW تعرض طرازي M3 و M4 بألوان جذابة ورائعة