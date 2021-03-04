إبراهيم سعيد: أداء كهربا مع الزمالك واتحاد جدة أفضل من الأهلي

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، إن أداء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لم يرتقي إلى المستوى المطلوب والمُرضي لجماهير الأهلي حتى الآن .
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأهلي لم يستفد من تواجد كهربا منذ انضمامه إلى الفريق حتى الآن ، كما أن آداء اللاعب خلال تواجده بصفوف الزمالك و اتحاد جدة السعودي أفضل كثيرًا من أدائه مع الأهلي.
واختتم سعيد: "مستوى كهربا الحالي لا يليق بالنادي الأهلي ، واللاعب مُشتت بأمور أخرى خارج الملعب".
وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام.
وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ هو دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق.