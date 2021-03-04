لاعب الترجي السابق: مباراة الزمالك خارج التوقعات.. وهدفنا الحصول على دوري الأبطال

قال كمال زعيم لاعب نادي الترجي التونسي السابق، إن مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي ستكون قوية وحماسية فى دوري أبطال أفريقيا كون الفريقين من زعماء القارة، مشيرا إلى أن الفريق التونسي يسعى لحصد لقب دوري الأبطال فى النسخة الحالية.





الزمالك يواجه الترجي على ملعب رادس بتونس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة الإفريقية.





وقال زعيم خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "مباراة الزمالك والترجي مهمة للفريقين وحدث لا يتكرر كثيرا، ننتظر مباراة مميزة أمام فريقين كبار في إفريقيا".





وأضاف: "مهما كان وضع الزمالك في الوقت الحالي لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنتيجة، وحصد نقاط المباراة مهم للفريقين ، ا لترجي هدفه الأول هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".





وأكمل: "الزمالك مطالب بتحقيق المكسب لكي يبقي على آمال تؤهله، ستكون مباراة حماسية وكل فريق سيحاول البحث عن الانتصار، والتعادل في مصلحة الترجي وليس الزمالك ، الذي سيتحكم في أعصابه ويركز أكثر في الملعب هو من سيحقق الفوز".





وأتم: "مرحلة المجموعات بها منافسة كبيرة، ونتمنى الترجي يكون صاحب اللقب، وأن نرى نهائي عربي".