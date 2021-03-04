أبرزها جنين القمح .. 5 مشروبات خارقة لحرق الدهون وإنقاص الوزن

مشروبات خفيفة من شأنها أن تساعدك على توديع الوزن الزائد إليك طريقة عملك تلك الوصفات والتي ستخلصك من الوزن الزائد و د هون البطن في وقت قصير بدون رجيمات قاسية.





إليك أبرز تلك المشروبات يقدمها موقع برايت سايد



مشروب البرقوق

مشروب القرفة والعسل

مشروب جنين القمح

مشروب الليمون والزنجبيل

مشروب الهندباء

يزيل البرقوق السموم ويسرع فقدان الوزن. تحتوي على فيتامين أ والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد للحفاظ على لياقتنا البدنية. لا تشرب أكثر من كوب واحد في اليوم ، لأن البرقوق ملين قوي.القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم وتساعد على الهضم وتحسن التمثيل الغذائي. يقول العلماء إن استبدال السكر بالعسل يمكن أن يمنع زيادة الوزن.هذا المشروب يحسن الأيض ، ويساعد الخاص بك الهضم ، و يزيل السموم . النهج الأكثر ديناميكية هو استكمال نظام غذائي لإزالة السموم بمثل هذا المشروب.اشرب كوبًا واحدًا في الصباح فهو رائع لفقدان الوزن لأنه يخفف التورم ويساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم . ينشط الليمون الكلى ، ويدعم إزالة السموم ، وينظم الهضم.هذا المشروب هو الأفضل إذا كنت قد قررت البدء في تناول طعام صحي . يزيل شاي الهندباء بسرعة المواد الضارة من الجسم ويسرع أي نظام غذائي. كن حذرًا ، لأنه مدر قوي للبول.