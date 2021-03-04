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محافظات

انطلاق أولى حملات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
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انجي هيبة

تبدأ صحة الإسماعيلية، اليوم الخميس،  تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بلقاح فيروس كورونا.


ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمجمع الطبي بالشيخ زايد.


قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا وصل إلى 167 ألفًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


وأضاف «عيد» في تصريحات صحفية، أن التسجيل مفتوح حتى الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه بداية من غد سيبدأ التطعيم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.


وأشار إلى أنه تم توفير 500 ألف جرعة، وهناك 8.6 مليون جرعة من اللقاحات ستصل قريبًا بعد توجيهات القيادة السياسية من أجل استكمال التطعيم لجميع الفئات المستهدفة.


كما أشاد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بجهود القيادة السياسية في التوجيه بتوفير اللقاحات للشعب المصري، بالإضافة إلى جهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبلولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورحلاتها للصين أو الإمارات أو مع «الجافي»، مشيرًا إلى أن تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيبدأ من اليوم الخميس بالمحافظات.


ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة تزامنا مع بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن غدا، بلقاح فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن المواطنين الذين يحصلون على اللقاح، جرى استلام ورقهم بشكل إلكتروني، من خلال الموقع المخصص بالتسجيل للحصول على اللقاح، وجرى إبلاغهم من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول أو رسالة على واتساب بمكان وموعد التطعيم.


وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وستقاضي أي جهة تروج بأنها تطعم المواطنين، يأتي ذلك في إطار دور الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.


وتابعت الوزارة أن الموقع الإلكتروني للقاح فيروس كورونا ما زال مفتوحًا، ويتلقى كل التسجيلات من المواطنين من الأعمار المختلفة، لافتة إلى مأمونية وفاعلية اللقاح.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، للحد من انتشار العدوى.


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