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منوعات

يستعد لنقل الناس إلى المريخ.. احتراق صاروخ عند هبوطه

الخميس 04/مارس/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي

بعد أن أدت إحدى المركبات الفضائية مهمتها بنجاح استعدادًا لذهابها إلى المريخ ولكن نهاية المركبة هي الحريق، فقد اشتعلت النيران بالمركبة SN10 الخاصة  بشركة "سبيس إكس " بعد دقائق من هبوطها.

SN10 هو النموذج الأولي الثالث لـ Starship ، صاروخ الجيل التالي من"ايلون ماسك"، حيث تم تصميم Starship ليصبح يومًا ما نظام نقل قابل لإعادة الاستخدام يمكنه حمل ما يصل إلى 100 شخص إلى المريخ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

في الشهر الماضي ، انطلقت نسخة سابقة من النموذج الأولي ، SN9 ، عاليًا ثم تحطمت قبل أن تنفجر في كرة نارية أثناء محاولة هبوط طائرة تجريبية، وصورت اللقطات المركبة وهي تحترق وتهبط على الأرض أثناء اختبار الطيران على ارتفاعات عالية في الولايات المتحدة.

يوم الأربعاء كانت سبيس إكس تحاول إجراء اختبار طيران آخر للمركبة الفضائية المتجهة إلى المريخ ، قبل أن تقلع إلى مسافة 10 كيلومترات، هبطت بنجاح في منشأة بوكا تشيكا في تكساس ، محققة هدفها.

ولكن بعد حوالي ثماني دقائق من الهبوط انفجر SN10 أثناء وجوده على منصة الهبوط، لم يكن هناك ركاب على متن الصاروخ، أثناء تجربة الطيران بشكل مستقل.

على الرغم من الانفجار ، فإن اختبار الطيران على ارتفاعات عالية يعد تحسينًا لطموحات ماسك على كوكب المريخ، ففي السابق ، تم تدمير نموذج آخر من صواريخ الشركة ، وهو SN8 ، في انفجار مماثل في ديسمبر.


يريد الرئيس التنفيذي للشركة"إيلون ماسك" نقل البشر والبضائع إلى المريخ كجزء من برنامج Starship، في الشهر الماضي ، قالت سبيس إكس إنها ستقدم أول رحلة مدنية بالكامل إلى مدار الأرض في وقت لاحق من هذا العام.

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