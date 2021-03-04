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أخبار العالم

نتنياهو يحاول ترتيب زيارة إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات إسرائيل

الخميس 04/مارس/2021 - 09:40 ص
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
يرغب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست التي ستجرى في 23 مارس الحالي.

وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة لموقع "والاه" العبري إنه تجرى في الأيام الأخيرة اتصالات لتحديد موعد لزيارة كهذه خلال الأسبوعين القريبين ، وهذه هي المرة الرابعة التي يحاول فيها نتنياهو ترتيب زيارة إلى منطقة الخليج.

ويتوقع أن تشكل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين عشية الانتخابات أهم حدث في دعايته الانتخابية.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثية الأخيرة ، ففي نهاية نوفمبر الماضي ألغيت زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي والمنامة بطلب من حكومة البحرين وإثر ذلك تم أيضا إلغاء زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي إلى البلدين.

وألغى نتنياهو زيارة الى الإمارات والبحرين في نهاية ديسمبر بسبب بدء سريان الإغلاق الثالث في إسرائيل إثر انتشار فيروس كورونا.

كما كان من المقرر ان يصل نتنياهو الى أبو ظبي ودبي والمنامة في بداية فبراير الماضي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ، لكن نتنياهو قرر في حينه تقصير الزيارة لعدة ساعات فقط بسبب حالة الاعتدال في اسرائيل ، وزيارة دبي ولقاء حاكم أبو ظبي محمد بن زايد فقط.

وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار كورونا.
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