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أخبار العالم

روحاني لـ إدارة بايدن: لن نقبل بإدخال أي تغيير في الاتفاق النووي

الخميس 04/مارس/2021 - 11:20 ص
الرئيس الأمريكي ونظيره
الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني
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دعاء أبوهشيمة
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، أن طهران لن تقبل بإدخال أي تغيير على الاتفاق النووي.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال روحاني، اليوم الخميس: "على إدارة بايدن أن تدرك أننا لن نقبل أي تغيير في الاتفاق النووي"، داعيا واشنطن للعودة للاتفاق أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، أنه في حال عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستخفض العقوبات ضدها، وأشار إلى أنه لا يزال هناك "طريق طويل لتقطعه" إيران حتى تعود إلى الوفاء بالتزاماتها.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى إن الهدف الشامل للولايات المتحدة هو فرض قيود "دائمة وقابلة للتحقق" على برنامج إيران النووي.

وأوضح المتحدث أنه: "نتيجة لسياسة الضغط الأقصى التي انتهجتها إدارة ترامب، طورت إيران المكونات الرئيسية لبرنامجها النووي، وبسبب هذه السياسة، أصبحت الولايات المتحدة معزولة بدلًا من إيران".

وبالأمس، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن لهجة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن في التعامل مع طهران مغايرة للهجة إدارة سلفه ترامب.

وأشار روحاني، إلى أن إدارة بايدن اعترفت ببعض أخطاء سابقتها واتخذت خطوات عملية.

وأضاف أن تصريحات واشنطن حول الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي ما زالت شعارات، داعيا إلى تصحيح سياستها بسرعة، مؤكدا أنه إذا التزمت جميع أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها فإن إيران ستنفذ تعهداتها.
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