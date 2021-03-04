بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء

بدأت أعمال مركز التصحيح للشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الخميس تحت رعاية الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب .

وأفاد " أبوالقاسم" إن أعمال التصحيح تسير وفق معطيات دقيقة وصحيحة ولا تهاون مع حقوق الطلاب داخل أوراق الإجابة وان التأمين لمقر مركز التصحيح تحت سيطرة قوات الشرطة والجيش من رجال الامن والتأمين مع توفير كافة الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح .

وافاد محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب انه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية اتجاه اعضاء مركز التصحيح وتتم المتابعة الدورية لهم ، حيث تم نقل كافة الاوراق من مقر الكنترول المركزى الى مركز التصحيح تحت عناية شديدة وتأمين عالى المستوى وتستمر اعمال التصحيح لمدة يومين ايام وذلك لمراعاة الدقة والمراجعة اللازمة بعد التصحيح وحفاظا على حقوق الطلاب فى كل ورقة

وافاد الشيخ عاطف عبدالرحمن مدير التعليم الثانوى ورئيس مركز التصحيح للشهادة الابتدائية ان عدد الاوراق الخاصة بالمرحلة الابتدائية فى كل مادة ٥٩٠ ورقة وتم توزيعها على غرف التصحيح

وافاد الاستاذ شعبان هنو مدير التعليم الابتدائى والمساعد لمركز تصحيح الشهادة الابتدائية ان عدد المصححين المقدرين للدرجات للمرحلة الابتدائية عددهم ٣٠ مقدر فى مختلف التخصصات وان الجميع حضر دون تقصير بالاضافة الى الاشراف العام على الغرف .



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