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تعليم

محافظ أسيوط يوجه بإنهاء إجراءات تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بالقرى

الخميس 04/مارس/2021 - 01:05 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة انهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص 42 قطعة أرض بقرى المحافظة لإنشاء مدارس عليها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول ورفع العبء عن كاهلهم من الانتقال لمسافات بعيدة لتلقي العلم والالتحاق بالمدارس في القرى الأكثر احتياجًا.

 وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة. 

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جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط إنه سيتم البدء الفوري في إنشاء هذه المدارس المقررة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا والمواعيد والجداول الزمنية المقرر وذلك عقب الانتهاء من هذه الاجراءات ونقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين بالمحافظة وخاصة القرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بالخدمات وإحداث نقله نوعية غير مسبوقة في حياة المواطنين وتاريخ التنمية في مصر موضحًا أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة هي (ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح ومنفلوط والغنايم) بإجمالي 149 قرية و894 تابع على أن يتم البدء بمركز ساحل سليم لتصبح نموذجًا يتم تعميمه على باقي المراكز تباعًا.
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