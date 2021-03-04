محافظ أسيوط يوجه بإنهاء إجراءات تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بالقرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة انهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص 42 قطعة أرض بقرى المحافظة لإنشاء مدارس عليها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول ورفع العبء عن كاهلهم من الانتقال لمسافات بعيدة لتلقي العلم والالتحاق بالمدارس في القرى الأكثر احتياجًا.





وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة.





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جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وبحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.



