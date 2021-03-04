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تعليم

بدء امتحانات دور يناير لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

الخميس 04/مارس/2021 - 04:09 م
طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس
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قسم التعليم
بدأت اليوم امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2020 / 2021  والتى تنعقد خلال الفترة من 3 حتى 28 مارس.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية والدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح د. مصطفى مرتضى عميد الكلية أنه يتم اتخاذ مجموعة من االتدابير والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لجميع الدارسين والباحثين قبل بدء الامتحانات وقد اشتملت هذه الإجراءات على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا .


وأشارإلى أنه تم تأكيد عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات من أكثر من بوابة لمراعاة التباعد وعدم التكدس ، التعقيم المستمر للجان الامتحانات والطرقات ، قياس درجات حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية عند الدخول و داخل اللجان، ترك مسافة بين كل طالب وآخر داخل اللجان، منع تبادل الأدوات بين الطلاب، وكذلك منع التواجد بساحات الكلية والتجمعات.

وقالت د. شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الامتحانات تجرى على طلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة ، حيث يؤدي الامتحانات على هذا النظام  504 طالب وطالبة بجميع أقسام الكلية عدا أقسام الارشاد السياحي والإعلام  الذين يطبق عليهم النظام القديم في عقد الامتحانات آخر العام، مؤكدة أنه تم تقسيم اللجان بنصف السعة الفعلية للمدرج  لمراعاة التباعد الاجتماعي المنشود في هذه الفترة، وتقام الامتحانات على فترتين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 : 11 صباحًا ومن 12.30 : 2.30 ظهرًا أما أيام السبت والاثنين والأربعاء فتقام على فترة واحدة من 12.30 : 2.30 ظهرًا .

كما أكدت " مظلوم " أنه بالنسبة للطلاب الراغبين بالاعتذار عن الامتحانات فإن الكلية ستقبل الاعتذارات الطبية في حالتى الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله .
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