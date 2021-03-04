إصابة سائق بطعنة نافذة على يد والد طليقته بإحدى قرى ميت غمر

أصيب سائق بجرح نافذ بالصدر طعنا على يد والد طليقته لخلافات بينهم بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.





وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول على سمير على محمد ٣٦ عاما سائق، ومقيم قرية " كوم النور " دائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى ( إدعاء تعدى) ٠





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله قرر بأنه أثناء زيارة أنجاله طرف والدتهم بذات القرية لانفصاله عنها بالطلاق حدثت مشادة كلامية بينه وبين والد طليقته أحمد محمد محمود العيسوى ٥٢ عاما عامل ، ومقيم بذات القرية قام على اثرها بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة " سكين " وإحداث إصابته ٠



