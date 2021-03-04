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رئيس غينيا بيساو للسيسى : تذكرنى بجمال عبد الناصر وتسير على دربه.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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آيات احمد
أعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، عن سعادته بحضوره إلي القاهرة في أول زيارة رسمية له إلي مصر منذ توليه الرئاسة.

قال عمر إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، إنه سعيد بلقاء اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون الوثيق مما يحقق المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية.


وأضاف إمبالو في مؤتمر مشترك مع الرئيس السيسي: "أنت أفريقي ونتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنتم تسيرون على هذا الدرب".

وأضاف: "للأسف مصر كانت متغيبة عن الأفارقة لكنها اليوم تعود بقوة وكلنا سعداء بهذا".
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