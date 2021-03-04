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أخبار العالم

تشمل السعودية والإمارات.. جولة خليجية لوزير الخارجية الروسي خلال أيام

الخميس 04/مارس/2021 - 03:14 م
جولة خليجية لوزير
جولة خليجية لوزير الخارجية الروسي خلال أيام
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف سيبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر، في الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس في حديث للصحفيين: "سيقوم وزير الخارجية الروسي في الفترة من 8 إلى 12 مارس بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر. ومن المقرر عقد اجتماعات ومفاوضات مع قادة هذه الدول ووزراء خارجيتها".

وأضافت زاخاروفا أنه "سيتم التركيز على توسيع التعاون التجاري، ومناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتنسيق في سوق النفط والهيدروكربونات العالمي، فضلًا عن التفاعل في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وخلال الأعوام الماضية، شهدت العلاقات الروسية مع الدول العربية الخليجية تطورا ملحوظا، حيث كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين، بالإضافة إلى عقد العشرات من الاتفاقات الاقتصادية والمالية والثقافية.
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