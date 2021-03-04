طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية .. بديلًا للأدوية

الغدة الدرقية من أهم أعضاء الجسم لأنها تتحكم في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ولها عدة وظائف أخرى منها ضبط الوزن حتى لا يزيد بدرجة كبيرة أو يقل بطريقة ملحوظة.

ويعاني الكثير من الأشخاص منها، مما يحتاجون إلى الخضوع لعلاج فعال، ولكن أغلبهم يفضلون العلاجات المنزلية، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية

طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية هناك بعض المكونات الطبيعية التي تساعد في علاج الغدة الدرقية بطريقة فعالة دون الحاجة إلى تناول الأدوية أو العقاقير الطبية التي تسبب اثارا جانبية لبعض أجهزة الجسم مثل الجهاز الهضمي.





1- زيت جوز الهند يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة السلسلة تساعد في تحسين أداء الغدة الدرقية، يساعد زيت جوز الهند تحديدًا على إنقاص الوزن وزيادة التمثيل الغذائي وتوازن درجة حرارة الجسم، يمكن أن يكون زيت جوز الهند مفيدًا للغدد الدرقية، وذلك من خلال الجمع الصحيح بين التمارين الرياضية والنظام الغذائي المتوازن المناسب.





2- خل حمض التفاح خل التفاح يساعد في توازن الهرمونات، ويحسن التمثيل الغذائي ويساعد على قلوية بيئة الجسم، كما انه يساعد على تنظيم دهون الجسم وإزالة السموم من الجسم وامتصاص العناصر الغذائية، يمكن إضافة خل التفاح إلى الماء مع العسل ويمكن تناوله كل صباح.





3- فاصوليا الفاصوليا غنية بالألياف والبروتين والمعادن والفيتامينات الأساسية ومضادة للاكسدة والكربوهيدرات المعقدة، كما تساعد على علاج الإمساك الناتج عن الإصابة بالغدة الدرقية.

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علاج الغدة الدرقية بالأعشاب

تستخدم الأعشاب منذ وقت طويل في علاج بعض الأمراض ومنها الغدة الدرقية، تعرف على الأعشاب المفيدة للغدة خلال السطور التالية..

1- الزنجبيل الزنجبيل من أفضل الأعشاب التي تسخدم في علاج الغدة الدرقية، فهو غني بالمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ويساعد في مكافحة الالتهاب، وهو أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الغدة الدرقية.

2- العرقسوس

يساعد عشب العرقسوس على ضبط الغدة الدرقية، وتجعلها بصحة جيدة، كما أن كوب واحد يوميا على الريق يمد الجسم بالطاقة، ويفقد الجسم الوزن الزائد.





علاج الغدة الدرقية بالعسل

العسل الأبيض من المكونات الطبيعية المعروفة بأنها بديلة للمضادات الحيوية، حيث يحتوي على معادن وفيتامينات تساعد على مد الجسم بالطاقة، وتقلل من خطر الإصابة بالغدة الدرقية.





كما أنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تساعد على توازن الهرمونات في الجسم.













نود أن نذكركم أن جميع العلاجات التي وردت في التقرير ما هي إلا مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية، لذلك يجب كل شخص الرجوع إلى الطبيب المختص لمعرفة العلاج المناسب لحالته الصحية.





المراجع من موقع pharmeasy



