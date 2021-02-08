لا تتجاهلها.. نصائح لتحسين وظائف الغدة الدرقية

قد لا يعرف كثيرون أن الغدة الدرقية تتحكم في التمثيل الغذائي بالجسم، حيث يقوم العضو الذي على شكل فراشة والموجود في قاعدة العنق بإفراز هرمونات تتحكم في عملية التمثيل الغذائي المسؤولة عن كيفية استخدام الجسم للطاقة، لذلك من المهم معالجة المشكلات المتعلقة ب الغدة الدرقية مبكرًا من خلال تعديلات نمط الحياة للوصول إلى "وزن الجسم الأمثل".





وأوضح خبير التغذية مونمون غانيريوال في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي Instagram، أن نقص "فيتامين د" يرتبط بشكل كبير بخلل في الغدة الدرقية ، لأنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ولتعويض انخفاض مستويات فيتامين (د) ، ودعم الغدة الدرقية وفقدان الوزن، من المهم تناول الدهون الأساسية مثل السمن وجوز الهند والزبدة البيضاء والزيوت المفلترة.





وقال جانيريوال إن جميع أنواع الآيس كريم "قليلة الدسم" والحليب "منزوع الدسم" و "مزدوج الدسم" ستؤدي في الواقع إلى العكس تمامًا.



